Campo de São Francisco recebe "Noites em Família: Sabores do Mundo"

O evento terá lugar no Campo de São Francisco e contará com atividades diversificadas e para todas as idades, com pula-pulas, teatro infantil, um xadrez gigante, concertos, folclore e comes e bebes.





Segundo nota de imprensa, pela primeira vez, a Junta de Freguesia de S. José associa este seu evento ao "Music of the World", organizado pelo Vox Cordis.





Para além disso, o Regimento do Exército RG2 levará a cabo, no sábado, um almoço solidário que reverterá para a Associação Humanitária dos Bombeiros de Ponta Delgada.





Incluído no programa deste evento está o 'Festival Sabores do Mundo', que, em parceria com os Gastrónomos dos Açores e a AIPA, levará ao Campo de São Francisco as iguarias típicas de vários países e regiões do mundo, com destaque particular para os PALOP.





Destaque também para o caráter ecológico que irá usar, no serviço dos comes e bebes, louça ecológica e copos reutilizáveis, que poderão ser adquiridos nos dias do evento, mas cujo valor será devolvido mediante a entrega do respetivo copo. Diz a nota que quem quiser poderá trazer o seu copo de casa, contribuindo assim para uma menor utilização de plástico.