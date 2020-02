Campeão Sporting afastado na fase de grupos da Liga Europeia de hóquei em patins

No Grupo A, os 'leões' foram derrotados na visita ao Amatori Lodi, por 5-1, e ficaram matematicamente afastados da fase seguinte, assegurada pelos italianos (12 pontos) e pelo Réus (10), que tem mais três pontos do que o Sporting e vantagem no confronto direto.

O conjunto catalão foi vencer por 3-1 a casa dos franceses do Quévert, que ainda não pontuaram.

Finalista em 2019, o FC Porto volta a marcar presença nos quartos de final, depois de vencer fora o Monza, por 3-2, passando a liderar o Grupo B, com 12 pontos, mais três do que o Nóia e mais seis do que os italianos, que vão discutir o outro lugar nos 'quartos' na ronda seguinte.

No outro grupo da 'poule', os espanhóis derrotaram os suíços do Biasca, por 5-3.

A Oliveirense também assegurou a presença nos quartos de final, ao triunfar no terreno dos franceses do Saint Omer, por 5-4, e passou a ter 12 pontos no Grupo D, tal com o Liceo, que venceu em casa os italianos do Forte dei Marmi, por 2-1.

Os italianos têm quatro pontos e os franceses apenas um.

O Benfica venceu fora os alemães do Germania Herringen, por 4-3, e passou a ter 10 pontos, tal como o FC Barcelona, que apenas joga no domingo.

Caso os catalães pontuem frente aos italianos do Sarzana, o Benfica também assegura a presença na fase seguinte.