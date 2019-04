Campeão olímpico em Pequim2008 suspenso por doping

As mais lidas

A Unidade para a Integridade do Atletismo não aceitou os argumentos da defesa de Kiprop, segundo os quais a amostra de urina terá sido adulterada, e suspendeu o atleta por quatro anos, até fevereiro de 2022.

O queniano Asbel Kiprop, campeão olímpico dos 1.500 metros em Pequim2008 e antigo tricampeão mundial da mesma distância, foi suspenso por quatro anos por doping, anunciou este sábado a Unidade para a Integridade do Atletismo.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok