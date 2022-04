Campanha rodoviária “Cinto-me vivo!” detetou 166 infrações

Numa nota enviada hoje às redações, o Comando Regional da PSP adianta que, no âmbito da campanha foram "realizadas 54 ações, fiscalizados 986 veículos e registadas 166 infrações" de "natureza contraordenacional, das quais 19 relativas à não utilização de cinto de segurança durante a condução".

Com esta campanha, simultaneamente implementada a nível nacional por todas as entidades envolvidas, foi dado "mais um passo para o envolvimento dos condutores no desígnio de tornar a segurança rodoviária uma prioridade de todos", sublinha a polícia.