Câmara organiza passeio cultural intitulado Calço da Má Cara – Matriz

A Câmara Municipal, no âmbito do projeto “Concelho de Ponta Delgada visto por dentro”, vai realizar, no próximo sábado, dia 23 de março, um passeio cultural intitulado “Calço da Má Cara – Matriz”.

Os participantes farão uma rota linear, durante a qual terão oportunidade de descortinar legados históricos e culturais das referidas zonas da freguesia de São Sebastião.

O passeio será guiado e comentado pelo historiador José de Almeida Mello, estimando-se que tenha a duração de cerca de três horas.

De acordo com nota, todos os interessados podem inscrever-se, até às 12h30 de sexta-feira, 22 de março, através do e-mail museuhebraico@mpdelgada.pt ou do telefone 296 306 516, do Museu Hebraico Sahar Hassamaim – Portas do Céu (Sinagoga), entre as 13h00 e as 16h30. Podem também inscrever-se diretamente na sinagoga, situada na Rua do Brum nº16, em São Sebastião, no horário já referido.

No momento da inscrição, deverão indicar primeiro e último nome, número de telemóvel e/ou telefone, e-mail e número de contribuinte, para efeitos de seguro.

O ponto de encontro de mais este passeio, que tem a coordenação da Unidade Orgânica de Património Cultural da Câmara Municipal de Ponta Delgada, será às 08h30, na rua Calço da Má Cara (junto ao fontanário, localizado na rua da Arquinha).