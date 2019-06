Câmara Municipal renova protocolo com Orquestra Ligeira de Ponta Delgada

As mais lidas

Estão também previstos concertos no âmbito das Noites de Verão, no Centro Histórico da cidade (setembro), e da programação de Natal (dezembro).

Desta forma e no âmbito deste protocolo a Orquestra Ligeira de Ponta Delgada, dirigida pelo maestro Marco Torre, irá apresentar onze concertos em iniciativas da autarquia.

A renovação desta parceira vai permitir dar continuidade ao trabalho de divulgação e sensibilização musical, na cidade e nas diferentes freguesias do concelho que a Orquestra Ligeira de Ponta Delgada tem vindo a desenvolver.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok