Câmara Municipal de Ponta Delgada associa-se a 1.º Encontro Regional do Cancro da Mama

A Câmara Municipal de Ponta Delgada associou-se ao 1.º Encontro Regional do Cancro da Mama com um duplo objetivo: apoiar a Saúde e contribuir para a promoção do Turismo de Eventos, nomeadamente os de natureza científica.

A ideia foi expressa pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, Humberto Melo, numa sessão de boas-vindas aos participantes do referido encontro, ao início da tarde, no Coliseu Micaelense.

A escolha do local para o acolhimento, a maior casa de espetáculos dos Açores, é representativa do “apreço, estima e consideração por quem no setor da Saúde desenvolve a sua atividade, numa terra dispersa, mas bela”, sustentou o representante autárquico.

Humberto Melo parabenizou Maria Inês Leite, presidente do Grupo de Patologia da Mama do Hospital do Divino Espírito Santo, pela iniciativa, agradecendo o feito e desejando aos participantes do 1.º Encontro Regional do Cancro da Mama a continuação de um bom trabalho.

Maria Inês Leite, que falava no foyer do Coliseu Micaelense, agradeceu à Câmara Municipal de Ponta Delgada o apoio e a cortesia, traçando um balanço positivo do encontro inédito nos Açores que visou refletir sobre a problemática do cancro da mama na realidade insular, partilhar conhecimentos e experiências, e sensibilizar para o correto tratamento e uniformização dos tratamentos e cuidados.

Para além de médicos especialistas, o encontro contou, ainda, com profissionais das áreas de diagnóstico, estudo, investigação e tratamento na área da patologia mamária, em particular, no cancro da mama.