De referir que a associação compromete-se a realizar atividades inseridas no âmbito da defesa do bem-estar animal, considerando o presidente do município de Velas, Luís Silveira, que esta parceria com a ADISJ é “essencial, dada a sua relevância na procura constante do trazer mais e melhores condições de vida aos animais, bem como ao seu tratamento”, disse, citado em nota.