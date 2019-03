Câmara do Nordeste colabora com filarmónicas na formação musical

A Câmara Municipal do Nordeste promoveu uma Masterclass de clarinete para os músicos das três filarmónicas do concelho, levada a cabo por Tiago Abrantes, do Conservatório de Música do Porto.

A Masterclass, de dois dias, encerrou com um concerto no passado domingo, no Centro Municipal de Atividades Culturais, diz nota informativa.



A iniciativa da formação partiu das próprias filarmónicas com a finalidade de enriquecer o conhecimento e a qualidade musical dos elementos que as integram.

A direção das três filarmónicas centenárias esteve presente no concerto de encerramento da Masterclass, assim como o vereador da cultura e do desporto da Câmara Municipal do Nordeste, Marco Mourão, que aproveitou a ocasião para dar a conhecer mais uma formação, "a promover pelo município e dirigida às filarmónicas e a realizar na interrupção letiva da Páscoa, igualmente no sentido do enriquecimento dos músicos, estando entre estes muitos jovens".