Câmara do Funchal aplica 50% de desconto na água em março

A Câmara, em comunicado, esclarece que os efeitos desta medida só produzirão efeitos nas faturas que os consumidores vão receber em maio ou junho, uma vez que os consumos mensais são contabilizados ao fim de 60 dias.

A autarquia incentiva, assim, a que todos os consumidores funchalenses comuniquem a leitura do seu contador na data recomendada na última fatura que receberam.

A CMF apela, igualmente, a todos os munícipes para que cumpram as recomendações da Autoridade de Saúde face à pandemia em curso, nomeadamente, ficar em casa e lavar as mãos com frequência, mas sublinha que é fundamental, dadas as circunstâncias, sensibilizar a população para uma utilização responsável da água nas próximas semanas.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou cerca de 572 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 26.500.

Dos casos de infeção, pelo menos 124.400 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, segundo último o balanço da Direção-Geral da Saúde, registaram-se 76 mortes, mais 16 do que na véspera (+26,7%), e registaram-se 4.268 casos de infeções confirmadas, mais 724 casos em relação a quinta-feira (+20,4%).

Dos infetados, 354 estão internados, 71 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.