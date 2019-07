Câmara do Comércio defende reestruturação urgente da SATA

As mais lidas

Segundo a CCIA, essa reestruturação deverá passar, numa primeira instância, pelo “reconhecimento do estado de emergência no grupo” e, numa segunda instância, pelo estabelecimento de um “pacto de regime” para aprovação das linhas gerais para a sua atuação futura.

Em comunicado, a direção da CCIA defende um plano de ação assente na reestruturação da governação da SATA e na alteração das Obrigações de Serviço Público (OSP) para os voos inter-ilhas e para as ligações às restantes “gateways” não liberalizadas.

A Câmara de Comércio e Indústria dos Açores (CCIA) alerta para “situação de emergência” das contas de 2018 e do primeiro trimestre de 2019 das empresas do Grupo SATA, o que justifica uma “abordagem drástica” à resolução dos problemas da organização e que se questione o seu modelo de funcionamento.

