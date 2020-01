Câmara de São Roque do Pico investe 600 mil euros no abastecimento de água

Adjudicado à empresa Tecnovia Açores, o investimento de 600 mil euros é realizado através de comparticipação em 85 por cento por fundos comunitários, no âmbito do atual Quadro Comunitário de Apoio e, em 15 por cento, pela própria autarquia.



No decorrer de uma visita aos trabalhos em curso, o presidente do município de São Roque do Pico confirmou a importância do investimento para proporcionar melhor qualidade de vida aos proprietários de habitações, criando em simultâneo condições para o desenvolvimento turístico ao nível de alojamento ou de enoturismo.





Reivindicada há muito pelos locais, a obra, é no entender de Mark Silveira “mais uma etapa cumprida num processo que vem sendo preparado há muito tempo”, disse citado em nota, destacando, ainda, “o trabalho que foi necessário desenvolver para ultrapassar a complexidade de contratação e de financiamento do investimento”.