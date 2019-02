Câmara de Ponta Delgada transfere 1,9 milhões de euros para as juntas de freguesia

A Câmara Municipal de Ponta Delgada vai este ano, no âmbito da delegação de competências, transferir 1 milhão e 912 mil euros para as 24 freguesias do concelho. Um montante superior ao do ano passado, em que foram transferidos 1 milhão e 858 mil euros.

Na assinatura dos Contratos Administrativos de Delegação de Competências, o presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro, destacou as vantagens do modelo de relacionamento financeiro, pioneiro na região e no país, estabelecido entre o município e as juntas de freguesia.





“As juntas assumem nesta relação o verdadeiro papel de parceiros do desenvolvimento. Com o conhecimento da realidade local, quer em termos sociais, quer em termos de oportunidade de gerar negócio, associado à competência, mérito e isenção, as juntas de freguesia asseguram uma boa gestão dos meios disponibilizados pela câmara municipal em benefício das freguesias”, sustentou José Manuel Bolieiro, citado em nota de imprensa.





O edil destacou ainda o papel determinante das juntas em termos sociais, na dinamização da economia local e na fixação das populações nas freguesias. Por isso a aposta num sistema que assegure regularidade e previsibilidade nos pagamentos da câmara às juntas, permitindo-lhes honrar os seus compromissos, e promovendo a coesão territorial.





O presidente traçou um balanço positivo de um relacionamento que classifica de “cristalina” e que tem sido pautada pela “lealdade do município em relação às juntas e pelo empenho e apoio das freguesias ao município”.







Adianta a nota que o autarca assumiu, por isso, o compromisso de “continuar com este percurso”, que também pode, ser considerado uma “obra do regime” por privilegiar o relacionamento pessoal e institucional e não as cores partidárias.





Foram assinados os contratos com catorze freguesias: Arrifes, Candelária, Capelas, Covoada, Fajã de Cima, Feteiras, Livramento, Mosteiros, Pilar da Bretanha, Relva, São José, São Pedro, São Sebastião e Sete Cidades. Oportunamente, e em data a anunciar, serão assinados os contratos com as restantes.