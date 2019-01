Câmara de Ponta Delgada reduz prazo médio de pagamentos a fornecedores em 25%

As mais lidas

Recorde-se que no final de 2012, o prazo médio de pagamentos a fornecedores era de 40 dias.

Desde que assumiu a presidência da câmara, a opção estratégica de gestão das finanças públicas municipais defendida e implementada por José Manuel Bolieiro foi a de cumprir com a sua convicção de solidariedade intergeracional que, entre outras medidas, se materializa no pagamento a tempo e horas das dívidas a fornecedores.

Em dezembro de 2018, o prazo médio de pagamentos a fornecedores da Câmara Municipal de Ponta Delgada era de doze dias, menos quatro dias do que o registado em dezembro de 2017, diz a autarquia.

A Câmara Municipal de Ponta Delgada reduziu, no 4.º trimestre do ano passado, o prazo médio de pagamentos a fornecedores em 25%.

