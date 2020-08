Câmara de Ponta Delgada anuncia medida de apoio a taxistas e seniores

“Táxi Social”, que deverá entrar em vigor em setembro próximo, prevê a comparticipação das deslocações de táxi a pessoas idosas e com dificuldades financeiras, para consultas médicas, tratamentos e compras de farmácia ", anunciou a presidente da autarquia, Maria José Duarte, aquando da visita inaugural à sede da Associação de Profissionais de Táxi de Ponta Delgada, no Ramalho.

Recorda a nota da autarquia que em junho deste ano o município concedeu um apoio de 14.400 mil euros à Associação de Profissionais de Táxi de Ponta Delgada, verba destinada a apoiar a título extraordinário esta associação e os seus associados, na particular situação de vulnerabilidade financeira em que estes se encontram, decorrente da pandemia Covid-19 e, em especial, a garantir a manutenção em funcionamento da central telefónica.

Esta quarta-feira, o representante dos taxistas, António Feleja, agradeceu, em nome da associação e dos seus 80 associados, a "atenção da Câmara Municipal de Ponta Delgada perante as dificuldades que a classe profissional vive", salientando que "só foi possível recuperar a sede e manter a central em funcionamento com o apoio do município".

A Associação de Profissionais de Táxi de Ponta Delgada é uma associação sem fins lucrativos, tendo como finalidade o estudo, a prossecução e a defesa dos interesses comuns dos seus associados, com vista ao seu desenvolvimento técnico e económico e a promoção da justiça e do equilíbrio sociais.

A sua central telefónica funciona 24 horas por dia, servindo a população em geral, que muitas vezes a ela recorre para deslocações urgentes e inadiáveis.