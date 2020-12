Câmara de Machico suspende atendimento presencial devido a aumento de casos

No documento assinado pelo presidente do município, o socialista Ricardo Franco, e publicado na página oficial da Câmara Municipal, a autarquia informa que “o atendimento presencial nos edifícios municipais será suspenso, devendo ser efetuado preferencialmente por telefone ou via correio eletrónico”.

Estas medidas foram adotadas, tendo em conta “o aumento significativo do número de casos positivos para a covid-19 verificados nos últimos dias no território municipal e atendendo à necessidade de adoção de medidas preventivas adicionais”, justifica a autarquia.

Também ficam interditos os parques infantis do concelho e os recintos desportivos municipais, tendo ainda sido determinado condicionamentos na utilização de equipamentos do recinto da aldeia de Natal.

Quanto às reuniões do executivo camarário, o edital informa que vão realiza-se por videoconferência.

De acordo com os últimos dados divulgados no boletim epidemiológico da Madeira, na terça-feira, pela direção regional de Saúde da Madeira, o concelho de Machico registava 61 casos confirmados de covid-19 e 104 suspeitos.

Hoje, confrontado com a situação, o presidente do Governo da Madeira, o social-democrata Miguel Albuquerque, afastou a possibilidade de instaurar uma cerca sanitária neste município.

"Nós temos as cadeias identificadas, só tem razão uma cerca se houvesse um descontrolo de transmissão comunitária", disse o governante à margem de uma visita a uma exploração agrícola no concelho de Santana.

Miguel Albuquerque apelou aos residentes e empresários dos bares e restaurantes para que cumpram as regras sanitárias e as orientações emanadas pelas autoridades de saúde e de fiscalização.

Dos 13 novos casos identificados na terça-feira, dois eram adultos que exercem atividade profissional num estabelecimento de ensino de Machico, o concelho no extremo leste da ilha da Madeira, tendo sido ativado o respetivo plano de contingência.

A Madeira registava um total de 259 casos ativos, sendo 50 importados e 209 de transmissão local, estando em estudo outras 203 situações pelas autoridades de saúde regionais .

Destes casos ativos, 14 pessoas estão internadas no hospital do Funchal, três das quais na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19.