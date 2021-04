Câmara de Lagoa adquire piano de meia cauda

De acordo com nota enviada à comunicação social, “com esta aquisição a autarquia concretiza uma antiga aspiração, que lhe permitirá realizar mais eventos congéneres no concelho de Lagoa, bem como integrar a Temporada de Música dos Açores, promovida pelo Governo Regional”.

Acrescenta ainda que o piano foi usado publicamente pela primeira vez, no Recital de Canto e Piano, que contou a soprano lagoense Carina Andrade, acompanhada ao piano por Ana Paula Andrade, no âmbito da comemoração do 499.º aniversário da elevação de Lagoa a Vila.