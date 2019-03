Cabeça de mulher encontrada em praia de Matosinhos dentro de saco de plástico

As mais lidas

A Polícia Marítima encontra-se também no local, alertada para descoberta por um habitante local que passeava junto à praia.

A PJ, continuou a fonte, "está a remover lixo de dentro de um contentor próximo do local onde foi encontrada a cabeça, para tentar descobrir se há mais partes do corpo".

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok