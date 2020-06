Bruno Lage mantém planos de disputar campeonato e final da Taça de Portugal

Antes de viajar para a Madeira, o técnico ‘encarnado’ repetiu a mesma ideia em resposta a quatro perguntas distintas, numa conferência de imprensa, no Seixal-

Bruno Lage garantiu que não se sente um treinador a prazo no Benfica, rejeitou comentar as notícias que dão conta de contactos do clube da Luz com Jorge Jesus e considerou que o resultado da partida de segunda-feira, no Funchal, não é decisivo para a sua carreira, aproveitando sempre para vincar a intenção de "disputar o campeonato e a Taça de Portugal”.

O técnico considerou, também, que a sua mensagem continua a passar “não só para os jogadores que estão no Benfica, como também para os que estiveram”, aproveitando a ocasião para enviar um abraço a Jonas, antigo avançado do clube de que quem disse ter recebido recentemente uma mensagem de incentivo.

Noutro plano, quando questionado sobre se é necessária uma revolução no ‘onze’ titular do Benfica para voltar aos bons resultados, Bruno Lage vincou a importância do trabalho e garantiu que não desiste de ninguém.

“Temos uma equipa muito competitiva e muita gente para ajudar. Nunca desisti do Adel [Taarabt], agora o Zivkovic apareceu a dar sinais. Para além do peso que perdeu, vê-se que está disponível para jogar. Se um jogador assim mostra esta atitude, imagine-se os outros. Se nunca desisti de ninguém, também não vou desistir de mim”, prometeu Bruno Lage.

Sobre o Marítimo, o treinador referiu que é uma “excelente equipa” e que o Benfica terá de “fazer um grande jogo”, recusando, no entanto, desvendar quem irá ocupar os lugares de Ruben Dias e Gabriel, que cumprem um encontro de castigo por acumulação de cartões amarelos.

Quanto à tendência para sofrer golos em lances de bola parada, desde o recomeço da época, após a interrupção forçada pela pandemia de covid-19, Lage assegurou que a equipa tem “trabalhado muito” esse detalhe.

“O que não podemos dar de raiz é altura aos nossos jogadores ou uma postura diferente nesses momentos. O que temos de fazer, enquanto treinadores, é trabalhar muito para esconder as nossas fraquezas e potenciar as nossas virtudes”, apontou.

O Benfica está ‘obrigado’ a vencer o Marítimo em partida da 29.ª jornada da I Liga de futebol, na segunda-feira, às 18:00, para não dar a oportunidade ao FC Porto de aumentar a distância no topo da classificação.

Os ‘dragões’, que lideram com 67 pontos, mais três do que as ‘águias’, deslocam-se a Paços de Ferreira para uma partida que terá início às 21:15, numa altura em que já será conhecido o resultado obtido pelo rival na luta pelo título.