Bolsa de Lisboa em alta, com os 15 títulos do PSI a subirem liderados pela Galp

Cerca das 09:00 em Lisboa, o PSI mantinha a tendência da abertura e avançava 1,98% para 6.038,22 pontos.

Às ações da Galp, seguiam-se as da Mota-Engil e as da Altri, que se valorizavam 2,73% para 1,35 euros e 2,59% para 5,55 euros, respetivamente.

Outros dos títulos que mais avançavam eram os da BCP, Jerónimo Martins e Sonae, que subiam 2,57% para 0,18 euros, 2,19% para 18,70 euros e 2,08% para 1,03 euros. 7

No mesmo sentido, as ações da EDP Renováveis, EDP e REN subiam 2,06% para 22,25 euros, 1,80% para 4,75 euros e 1,73% para 2,94 euros.

A Semapa e a Greenvolt avançavam 1,53% para 14,62 euros e 1,16% para 6,97 euros.

Os outros quatro títulos do PSI registavam subidas entre 1,08% e 0,20%.

O PSI (Portugal Stock Index) é desde 21 de março o principal índice da Bolsa de Lisboa com uma primeira carteira composta por 15 das 19 empresas que integravam o antecessor PSI20.

Na Europa, as principais bolsas negociavam hoje em alta, pendentes da publicação das recomendações económicas anuais da Comissão Europeia, da reunião do Eurogrupo e do início do Foro de Davos.

A bolsa de Nova Iorque terminou mista na sexta-feira, com o Dow Jones a subir 0,03% para 31.261,90 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 0,30% para 11.354,62 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,0600 dólares, contra 1,0564 dólares.

O barril de petróleo Brent para entrega em julho abriu também em alta no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 113,67 dólares, contra 112,55 dólares na sexta-feira.