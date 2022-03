Bolieiro assegura apoio de Governo açoriano no envio de bens para refugiados

O líder do executivo regional (PSD/CDS-PP/PPM) visitou o centro de operações do movimento SOS Ucrânia, localizado no parque de estacionamento do Nonagon, na Lagoa, para “reconhecer e agradecer” o trabalho dos voluntários que estão a reunir bens materiais para enviar para os refugiados ucranianos.

“Vim agradecer e reconhecer a todos”, afirmou Bolieiro à agência Lusa e à RTP/Açores, depois de ter visitado o local, que se encontra repleto de roupas, bens alimentares, medicamentos, comida para animais e de produtos para bebés.

Bolieiro especificou que os contentores vão partir para Lisboa tendo como destino final a Polónia, numa operação apoiada pela SOS Ucrânia e pela Associação de Refugiados Ucranianos.

No domingo, numa reportagem da RTP/Açores, a organização do SOS Ucrânia queixou-se da falta de apoios logísticos, alertando para a falta de contentores para transportar os donativos do arquipélago.

Bolieiro assegurou o “apoio” do Governo Regional para a operação: “Correspondemos a esta solicitação e ao apoio necessário”, assinalou.

O social-democrata reforçou a disponibilidade de os Açores acolherem refugiados, garantido o apoio do Governo Regional na “componente de soluções habitacionais” e numa “futura integração social, educativa e laboral”.

Bolieiro disse ainda que o executivo açoriano está a “recolher e recensear todas as entidades, empresas, instituições públicas, famílias e pessoas que individualmente tenham meios e disponibilidade” para acolher refugiados ucranianos na região.

Na segunda-feira, o vice-presidente do Governo dos Açores, Artur Lima, garantiu que a região está “preparada” para acolher entre 250 e 500 refugiados da Ucrânia, alegando que será o executivo a liderar o processo, em colaboração com instituições.