Biden promete "toda a assistência necessária" dos EUA

Em comunicado, enviado desde a capital indiana, onde participa na cimeira do G20, Biden disse que os Estados Unidos "estão prontos para dar toda a assistência necessária ao povo marroquino", acrescentando que está "ao lado do amigo Rei Mohammed VI neste momento difícil".

Joe Biden salientou, ainda, o empenho dos Estados Unidos em "garantir que os seus concidadãos estão em segurança" em Marrocos.

O balanço mais recente do terramoto que atingiu Marrocos na sexta-feira à noite subiu para 820 mortos e 672 feridos, dos quais 250 graves, anunciou hoje o Ministério do Interior marroquino.

A província com mais vítimas registadas é Al Haouz, a sul de Marraquexe e próxima do epicentro, com 394 mortos, segundo o balanço até às 10:00 locais (mesma hora em Lisboa), citado pela agência noticiosa espanhola Efe.

Segue-se Taroudant (271 mortos), Chichaoua (91), Ouarzazate (31), Marraquexe (13), Azilal (11), Agadir (5), Casablanca (3) e Al Youssufia (1).

De acordo com o Instituto Nacional de Geofísica de Marrocos, o sismo atingiu a magnitude 7,0 na escala de Richter e ocorreu na região de Marraquexe (norte) às 23:11, a uma profundidade de oito quilómetros.

O epicentro foi na localidade de Ighil, situada a cerca de 80 quilómetros a sudoeste de Marraquexe.

O forte sismo foi sentido em Portugal e Espanha.