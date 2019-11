Biblioteca Municipal Ernesto do Canto reabre ao público

A Biblioteca Municipal Ernesto do Canto, em Ponta Delgada, está reaberta ao público, após a obra de remodelação do edifício.

Na inauguração das obras, o presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro reafirmou a opção estratégica municipal, numa altura em que “não é possível fazer tudo, para todos e em todo o tempo”, nos projetos educativos e culturais.





“Cada vez mais queremos valorizar a nossa intelectualidade, o resgate da memória e o prestígio que os Açores têm na literatura e em outras áreas e que não se esgota na nossa dimensão geográfica terrena”, disse citado em nota de imprensa.





O município materializa este objetivo estratégico através da promoção de eventos como o Arquipélago de Escritores, que começa esta quinta-feira, e do investimento em obras como a empreitada de remodelação do edifício da Biblioteca Municipal, que se apresenta como uma “referência educativa e cultural”.





Na ocasião, o autarca relembrou a criação de um outro polo em homenagem a Fátima Sequeira Dias, na freguesia de São José.





A cerimónia de inauguração das obras contou com uma visita guiada pelas instalações, conduzida por José de Mello pelos três espaços públicos da biblioteca que conta com mais de 15 mil livros e que estará aberta de segunda a sexta entre as 10h00 e as 18h00.