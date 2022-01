Biblioteca Municipal de Vila do Porto promoveu “BiblioFérias”

Durante nove dias, nove crianças, com idades entre os 6 e os 9 anos, passaram, nesta altura de férias de verão, de forma diferente.





Segundo nota, as atividades iniciaram-se sempre com uma hora do conto, havendo depois lugar para jogos, trabalhos manuais e momentos de culinária.





As crianças mostraram-se curiosas e muito divertidas pelas atividades praticadas.





Além de ocupar os tempos livres dos mais novos, as “BiblioFérias” são também uma forma de dar a conhecer o espaço da Biblioteca Municipal de Vila do Porto, aos mais novos.





No próximo mês de agosto haverá uma nova edição.