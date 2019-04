Biblioteca de Ponta Delgada disponibiliza cartas originais de Antero de Quental

As mais lidas

"E o projeto maior consiste na disponibilização ordenada em suportes modernos e seguros dos valiosos conteúdos das nossas bibliotecas e arquivos, acrescentou", lembrando que, durante 2019, foi feito "o aumento dos inventários 'on line' contendo mais registos", num trabalho desenvolvido pelas bibliotecas e arquivos regionais, e também pela Casa da Autonomia, através do denominado projeto Autonomia digital".

O governante adiantou ainda que, nos Açores, "nos últimos anos, as bibliotecas e arquivos registaram progressos de vulto, fruto da construção de novas instalações e da formação de mais técnicos", mas considerou que "há desafios que ainda perduram".

Avelino Meneses disse que "as bibliotecas e arquivos funcionam como guardiãs dos vestígios escritos de outrora", mas realçou que àquelas instituições compete "uma função ainda mais determinante de facilitação da consulta pública que contribua para a circulação da informação cultural, cujos destinatários são necessariamente os cidadãos".

"É uma honra para o município. Sempre entendi que este seria o lugar próprio não apenas para arquivo, mas sobretudo para disponibilização aos investigadores e consulta", salientou o autarca, destacando o significado da cerimónia que permite também celebrar o dia municipal de Antero de Quental, criado pelo município, na data do nascimento do poeta, a 18 de abril.

Após a assinatura do protocolo que firmou a entrega, o presidente da autarquia de Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro, sublinhou a parceria com o Governo dos Açores, destacando que aqueles originais "ficam bem entregues na biblioteca".

Ao abrigo do protocolo hoje assinado ficam depositadas na Biblioteca de Ponta Delgada estas 12 cartas originais do poeta, que ficam assim disponíveis para consulta por investigadores, estudantes e população em geral.

Licenciou-se em Direito na Universidade de Coimbra e privou com nomes da cultura portuguesa, como Eça de Queirós e Ramalho Ortigão.

