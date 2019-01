Benfica B 'empata' FC Porto B com penálti nos descontos

As mais lidas

Com este resultado, o Benfica B manteve o quarto lugar, enquanto o FC Porto B continua na 10.ª posição.

Quando a vitória do FC Porto parecia certa, em cima dos 90 minutos, Tiago Dantas caiu em falta na área e o árbitro marcou grande penalidade. Saponjic foi chamado a marcar e restabeleceu a igualdade, que se manteve até ao fim.

No segundo tempo foi a vez do FC Porto entrar melhor e conseguir marcar cedo. Oleg tentou colocar a bola em Marius, mas esta acabou por sobrar para João Mário, que não desperdiçou a oportunidade.

Em desvantagem, o FC Porto, que vinha de três vitórias consecutivas, conseguiu dar uma boa resposta e, aos poucos, foi subindo no terreno, conseguindo criar diversas oportunidades que poderiam ter dado em golo, valendo Zlobin aos forasteiros.

O Benfica B entrou melhor no encontro e, aos três minutos, já estava na frente do marcador. Após um canto, Zé Gomes, na área, desviou de cabeça para dentro da baliza de Diogo Costa.

