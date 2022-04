BE/Açores quer esclarecer alegada presença de secretário regional e diretor em festa

Em causa, segundo o BE/Açores, estão "imagens que vieram a público nas redes sociais e que mostram o secretário regional da Agricultura e o diretor regional da Cultura num espaço fechado, com mais de 40 pessoas sem máscara e sem distanciamento, a assistir a cantigas ao desafio".

Num requerimento enviado ao presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, os deputados do BE, António Lima e Alexandra Manes, perguntam se o presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro (PSD), "teve conhecimento do incumprimento das medidas obrigatórias por parte do secretário regional da Agricultura e do Diretor Regional da Cultura", e "que diligências tomará" o executivo "no sentido de evitar que esta situação se repita em ocasiões futuras".

O BE/Açores considera, num comunicado enviado às redações e citando o requerimento, que o desrespeito de regras contra a pandemia de covid-19 por parte dos membros da própria entidade que as estabelece “pode gerar um sentimento de incompreensão por parte da população e passa uma mensagem totalmente contraditória àquela que tem sido veiculada insistentemente há mais de um ano”.

"Como justifica o Governo Regional o incumprimento das medidas obrigatórias por parte destes responsáveis políticos?", perguntam os deputados no requerimento, que visa saber se o Governo Regional (de coligação PSD/CDS-PP/PPM) irá "retratar-se publicamente por este incumprimento".

Os parlamentares do BE lembram que, "desde que foi decretado o fim do estado de emergência, o Governo Regional dos Açores tem declarado todos os concelhos da ilha Terceira como em situação de alerta" e que mesmo nos concelhos classificados como sendo de “muito baixo risco” de transmissão do vírus SARS-COV 2 "estão em vigor regras de prevenção da disseminação do vírus".

"Está ainda em vigor a obrigação de utilização de máscara na via pública sempre que o distanciamento físico recomendado pelas autoridades de saúde regionais se mostre impraticável", sublinham, considerando que "os membros do governo não podem aparecer em vídeos de sensibilização para cumprimento de regras sanitárias num dia e no dia seguinte participar em eventos sem cumprir estas mesmas regras".