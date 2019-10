BE/Açores defende urgente reabilitação da zona do aeroporto de Santa Maria

Num requerimento entregue na mesa da Assembleia Legislativa dos Açores, os deputados do Bloco, citados em nota de imprensa, pretendem saber do Governo Regional - além do calendário do processo de reabilitação do zona do Aeroporto de Santa Maria - quantas casas apresentam condições de habitabilidade e as habitações que necessitam de ser reabilitadas.

Os parlamentares António Lima e Paulo Mendes consideram que, “no âmbito de todo este processo de loteamento dos bairros e toda a zona envolvente do aeroporto de Santa Maria, verifica-se que muito ainda falta fazer ao nível da reabilitação, quer do parque habitacional, quer da zona envolvente”.

O aeroporto de Santa Maria e suas infraestruturas foram determinantes para as forças bélicas dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, sendo hoje aquela estrutura usada para fins de escalas técnicas e pela aviação comercial.

Aquelas infraestruturas são atualmente propriedade dos Açores, na sequência de uma decisão de abril de 2013, do Conselho de Ministros, que aprovou a transferência de terrenos e edifícios no aeroporto da ilha de Santa Maria para o "domínio privado" da região.

O diploma aprovado procedeu "à desafetação do domínio público aeroportuário do Estado de parcelas de terreno e edifícios implantados no aeroporto de Santa Maria e transfere os referidos bens para o domínio privado da região".