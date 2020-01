Banda da Armada Portuguesa estreia obra do picaroto Helder Bettencourt

A estreia da obra ‘Mar ao Leme’ está prevista para as 18h30, no Teatro Faialense, na ilha do Faial, no âmbito do concerto ‘Excellens Mare’ e representa mais uma demonstração da qualidade musical do diretor artístico do Centro de Artes da Associação Cultural de São Roque do Pico, professor da Escola Secundária do concelho e maestro da Filarmónica Recreio União Prainhense, explica nota.

A peça será apresentada no âmbito do projeto ‘LEME-Brómetro PwC da Economia do Mar’, que irá decorrer na Horta, nos dias 8 e 9 de fevereiro, com o objetivo de construir uma ferramenta que clarifique a atual situação dos oceanos, assim como as suas perspetivas de evolução no futuro.

Além desta estreia, a Banda da Armada, dirigida pelo maestro Délio Gonçalves, vai apresentar o tema ‘Victoria’, também da autoria de Helder Bettencourt.

A peça, que será interpretada num segundo concerto agendado para o dia 9 de fevereiro, estreou em setembro passado no âmbito das comemorações dos 500 anos da viagem de circum-navegação de Fernão de Magalhães.