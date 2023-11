Azores Airlines e Sata Air Açores com mais passageiros transportados face a 2019

Segundo uma nota de imprensa do Grupo SATA, que cita dados da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), a SATA Air Açores, que assegura as ligações entre as nove ilhas dos Açores, apresentou uma subida de cerca de 37% no número de passageiros transportados, durante o terceiro trimestre, comparativamente com 2019, pré-pandemia de covid-19.

"As companhias aéreas do Grupo SATA voltaram a superar-se ao atingirem a simbólica marca de um milhão de passageiros transportados em 2023, cerca de dois meses mais cedo do que o registado no ano anterior. A evolução representou um crescimento de 34% no número de passageiros transportados, face ao período homólogo", lê-se na nota da transportadora aérea açoriana.