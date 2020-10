Para o Grupo Ocidental emite-se aviso amarelo referente a agitação marítima no período entre as 12H00 de segunda-feira, 19 de outubro, e as 00H00 de terça-feira, 20 de outubro com ondas de norte.

Para o Grupo Central emite-se aviso amarelo referente a precipitação no período entre as 00H00 de segunda-feira, 19 de outubro, e as 00H00 de terça-feira, 20 de outubro.

Precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada.