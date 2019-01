Avião privado com futebolista Emiliano Sala desaparece no Canal da Mancha

As mais lidas

O clube galês já se manifestou “seriamente preocupado” com a situação, afirmando estar à espera de receber mais informação sobre o assunto.

Segundo a polícia das ilhas do Canal, ainda não foram localizados destroços do avião, que desapareceu dos radares numa altura em que chovia e o vento era considerado moderado.

Emiliano Sala, que na época de 2009/10 representou o FC Crato, dos campeonatos distritais em Portugal, transferiu-se recentemente do Nantes para o Cardiff, por 17 milhões de euros, protagonizando a transferência mais cara do clube galês.

A polícia francesa confirmou que Emiliano Sala, de 28 anos, era um dos dois passageiros do aparelho, informando que as buscas para encontrar o Piper PA-46 foram retomadas hoje de manhã, depois de terem sido interrompidas devido às más condições climatéricas.

Um avião privado, no qual na qual viajava o futebolista argentino Emiliano Sala, que já alinhou nos campeonatos distritais de Portugal e atualmente representa o Cardiff, desapareceu na segunda-feira, no Canal da Mancha.

