Avançado Bouldini deixa Académica para representar Santa Clara

“A Santa Clara Açores, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o atleta Mohamed Bouldini para a celebração de um contrato profissional para as próximas três temporadas”, revela a formação insular em nota de imprensa.

Em declarações ao departamento de comunicação do Santa Clara, o novo reforço, que foi o segundo melhor marcador da II liga na edição 2020/21 (14 golos), mostrou-se satisfeito por jogar no primeiro escalão do futebol nacional.

“Estou muito feliz por poder jogar na I Liga. Prometo dar o meu máximo e vou tentar fazer muitos golos. O Santa Clara é uma equipa que pratica bom futebol e com um treinador competitivo”, afirmou o atleta de 25 anos.

O avançado chegou a Portugal em 2018/19 para representar a Oliveirense, sendo que, na sua terra natal, envergou as cores dos marroquinos do Itihad Tanger, Raja Casablanca e Bernoussi.

“A velocidade, pujança física e a veia finalizadora são três das principais características do goleador marroquino. Já perfeitamente adaptado ao futebol nacional, o atleta terá a primeira experiência no principal escalão do futebol português”, assinala o Santa Clara.

O Santa Clara conseguiu na época 2020/21 a melhor pontuação de sempre da equipa na I Liga de futebol, alcançando o sexto lugar, que lhe permite disputar a qualificação para a Liga Conferência Europa.