PRR

Autorizada aquisição de 49 viaturas elétricas para instituições sociais dos Açores

O Governo Regional dos Açores autorizou a aquisição de 49 viaturas elétricas para as instituições sociais do arquipélago, através do programa Gerações em Movimento (GERMOV), financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), foi hoje anunciado.