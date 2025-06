Autoridades espanholas resgatam 317 imigrantes nas Baleares em 13 embarcações

Este grupo de imigrantes, o maior a chegar às ilhas num único barco, foi intercetado em terra pela Guarda Civil espanhola, informou o Governo das Ilhas Baleares.

Os membros deste grupo são quase todos homens adultos norte-africanos, com exceção de duas mulheres e de um bebé, segundo fontes da operação de assistência.

Uma segunda embarcação, com 25 pessoas, foi localizado em Colònia de Sant Jordi, no sul de Maiorca.

Foi encontrada uma terceira embarcação a 16 milhas a sul de Formentera com quatro ocupantes e outra ainda com 24 pessoas a bordo, a cerca de três milhas a leste da mais pequena das ilhas Pitiusas.

O quinto barco do dia nas Ilhas Baleares foi localizado depois de 18 imigrantes terem desembarcado na zona de Es Caló de Sant Agustí, em Formentera.

As equipas de Salvamento Marítimo resgataram 32 pessoas de origem norte-africana que viajavam em duas pequenas embarcações localizadas a 16 e 35 milhas da ilha de Cabrera, a sul de Maiorca.

A Guarda Civil também localizou, em Cala Mitjana (Felanitx, Maiorca), o oitavo barco do dia nas Ilhas Baleares, com 22 pessoas de origem subsariana.

Cerca de 26 tripulantes de uma outra embarcação, todos de origem subsariana, foram resgatados a cinco milhas a sul de Maiorca, enquanto outros 13 imigrantes magrebinos que tinham chegado num barco foram intercetados na via pública em Ibiza.

A meia milha a norte de Cabrera foi intercetada outra embarcação com 17 ocupantes e, na mesma zona, equipas do Salvamento Marítimo e da Guarda Civil detetaram uma nova embarcação com 21 imigrantes.

A última informação comunicada pelo Governo das Baleares, a décima terceira do dia, reportou uma embarcação com 14 pessoas de origem norte-africana resgatadas quando navegavam duas milhas a sul de Formentera.



A agência espanhola de notícias EFE deu ainda conta da interceção de seis pequenas embarcações com 77 imigrantes, nove dos quais menores de idade, quando tentavam chegar à costa de Múrcia em vários pontos.

Finalmente, uma embarcação precária com 16 pessoas a bordo foi resgata ao largo do Cabo Nao, em Alicante, por uma unidade do Salvamento Marítimo.

Até agora, em 2024, pelo menos 3.044 imigrantes chegaram às Baleares em 179 embarcações, superando largamente os números do ano passado, de acordo com a contagem da EFE. Em 2023, 128 embarcações com 2.278 imigrantes chegaram às ilhas.