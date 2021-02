Autoridades alertam para agravamento do tempo nos Açores

Em comunicado, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) informa que, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), "após a passagem de um sistema frontal, que deverá provocar precipitação por vezes forte no grupo ocidental, prevê-se também um aumento da agitação marítima e da intensidade do vento em especial nos grupos ocidental e central".

Assim, o IPMA emitiu para o grupo central aviso amarelo referente a agitação marítima já a partir desta madrugada e até às 15h00 de quarta-feira, elevando este nível de alerta para laranja até às 12h00 de quinta-feira.

As previsões de agitação marítima para aquelas cinco ilhas vão manter-se até sexta-feira às 12h00, período onde vigora aviso amarelo.

O grupo ocidental está hoje sob aviso amarelo devido às previsões de chuva, por vezes forte, mantendo na quarta-feira e até à madrugada de quinta-feira o aviso amarelo por causa do vento.

Por causa das previsões de agitação marítima foi também ativado aviso laranja para as Flores e Corvo entre as 06h00 de quarta-feira e as 12h00 de quinta-feira, passando depois a amarelo até ao inicio da tarde de sexta-feira.

Também a autoridade Marítima Nacional e a Marinha alertaram hoje para o agravamento do estado do mar nos Açores, particularmente nos grupos ocidental e central, a partir de quarta-feira e até ao final do dia de sexta-feira.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional e a Marinha referem que a agitação marítima "será caracterizada por uma ondulação proveniente de Noroeste, com uma altura significativa que poderá atingir os oito metros e uma altura máxima de 12 metros, com período médio entre 13 e 16 segundos".

"O vento poderá registar uma intensidade média superior a 70 quilómetros por hora e rajadas superiores a 110 quilómetros por hora, provenientes do quadrante Oeste".