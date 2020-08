"Autoridade de Saúde pondera aplicar multas a infratores" é a manchete do Açoriano Oriental

Os Açores ainda não têm um regime contraordenacional para quem não cumprir as orientações da Autoridade de Saúde durante a pandemia, mas se as situações de incumprimento se mantiverem, a Região já admite fazê-lo. O assunto está em destaque no Açoriano Oriental de quinta-feira, 13 de agosto de 2020.