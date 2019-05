Autarquias do Pico em ação de sensibilização

As três câmaras municipais da ilha do Pico desenvolveram um projeto, visando incentivar os mais jovens à reutilização de materiais.

De acordo com nota, as autarquias levaram até às escolas o grupo 'Batukes and Drummers' que produz instrumentos musicais a partir de materiais reutilizados, ensinando as crianças a reciclar 'rocks'.





O grupo 'Batukes and Drummers' visitou as três escolas de ensino básico e secundário da ilha, levando a cabo workshops e concertos com instrumentos.





As garrafas deram origem a xilofones, os baldes de plástico transformaram-se em baterias e as caricas viraram pandeiretas, com o grupo a transmitir aos alunos a importância da cidadania ambiental através da música sustentável.









Ciente da importância de consciencializar o público mais novo e as gerações futuras para uma mudança de hábitos, a Associação de Municípios da Ilha do Pico (AMIP) irá ao longo deste mês, dinamizar diversas atividades com as escolas, incutindo o sentido de responsabilidade partilhada na construção de um mundo melhor.