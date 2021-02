Autarquia da Praia da Vitória prorroga prazos das candidaturas para apoio às festas de freguesia

Segundo refere Tibério Dinis, presidente do município, citado em nota, "os apoios a estas festividades aplicam-se ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio às Festas nas Freguesias e Vila do Concelho da Praia da Vitória, que possibilita que as comissões de festas se candidatem à majoração dos apoios municipais até 31 de janeiro de cada ano, prazo que agora foi prorrogado, no sentido de não prejudicar a atribuição do apoio a nenhuma festividade que possa vir a decorrer, caso a evolução da pandemia melhore substancialmente e sejam autorizadas pelas Autoridades de Saúde”.

Assim, autarquia deliberou “prorrogar o prazo de entrega de candidaturas ao Regulamento Municipal de Apoio às Festas nas Freguesias e Vila do Concelho da Praia da Vitória, até à data da realização do evento, com a respetiva majoração de 100%”.

Significa isto que, as comissões de festas poderão apresentar as candidaturas aos apoios municipais até à véspera do início das festividades, sendo garantidas as mesmas condições que nos anos anteriores.

“Não fazia sentido a câmara municipal manter o prazo das candidaturas, quando não existem certezas sobre a possibilidade de realização das festas tradicionais, pelo que deliberámos prorrogar o prazo até ao limite da sua eventual realização, considerando o esforço, o trabalho e a dedicação das comissões de festas, que regularmente enfrentam fortes desafios, quer na sua constituição, quer na concretização dos programas festivos, desafios que assumem um caráter excecional em tempos atípicos como os que se têm vivido desde o inicio da pandemia”, afirma Tibério Dinis, justificando esta decisão camarária.