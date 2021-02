Autarquia da Lagoa assina protocolos com instituições culturais e recreativas

De acordo com nota, as associações culturais e recreativas lagoenses que estiveram nos Paços do Concelho foram: a Associação Centro Cultural da Caloura; a Associação Musical da Lagoa; a Associação dos Pescadores de Lagoa – Açores “Bom Porto”; o NELAG – Núcleo de Empresários do Concelho de Lagoa; o Observatório Vulcanológico e Geotérmico dos Açores (OVGA) e o Museu da Coleção Visitável de Lagoa.

Estas instituições assumem “uma mais-valia para a Lagoa, em prol de uma melhor qualidade de vida de todos os munícipes, no apoio ao percurso educativo, promoção de hábitos culturais e recreativos, formação cívica e demais atividades que promovem o bem-estar das crianças, jovens e de todos os lagoenses”, lê-se na nota.

Na ocasião, a presidente da autarquia, Cristina Calisto, felicitou as instituição e referiu que “apesar desta nova realidade, tão atípica e complicada, e após vários meses de confinamento, foi possível reajustar e readaptar a sua realidade”.

Por outro lado, a edil tem reiterado a importância de todas as instituições, na valorização cultural e territorial do concelho.

De salientar que, há ainda várias instituições culturais e recreativas que irão, oportunamente, assinar idênticos contratos-programa com a Câmara Municipal da Lagoa.