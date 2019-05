Autarquia da Horta quer desenvolvimento articulado entre todas as freguesias

O presidente da Câmara Municipal da Horta, José Leonardo Silva, diz que o “desenvolvimento forte e articulado das freguesias do Faial é uma prioridade do executivo camarário”.

O autarca falava à margem de uma reunião com os presidentes das juntas de freguesia da ilha do Faial, na passada semana.





Na ocasião, José Leonardo Silva, explicou que foi estabelecido como uma das três prioridades “o desenvolvimento articulado das nossas freguesias, na sequência daqueles que foram os nossos compromissos assumidos perante os faialenses. Temos dito e reafirmamos, a intenção de termos freguesias cada vez mais fortes e fortalecidas, com lideranças ativas e dinâmicas, que possam contribuir de uma forma clara para o desenvolvimento do seu concelho", disse citado em nota.





A Câmara Municipal da Horta continuará a "privilegiar a política de descentralização de meios e de competências pelas juntas de freguesia do concelho, assim como uma ainda maior proximidade aos seus problemas, dizendo "presente" em todos os momentos e em qualquer circunstância, com empenho, com dedicação, com trabalho e com espírito de abertura ao diálogo com as pessoas e com as suas instituições", referiu ainda o autarca.





Durante a reunião foi feito um ponto de situação no âmbito dos Acordos de Execução e Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências para 2019, bem como um ponto de situação das transferências financeiras do município para as juntas de freguesia.





Outro dos assuntos em cima da mesa foi o bem-estar animal no concelho da horta e o projeto ''Concelho Ativo e Solidário''.





O desfile da Semana do Mar, as campanhas ambientais na organização de eventos no concelho da Horta; questões relacionadas com os cemitérios das freguesias; o projeto Faial Ilha de Tradições e ainda a intervenção nas zonas balneares da Horta também estiveram na ordem do dia.