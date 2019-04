Autarquia da Horta promove workshop para as filarmónicas

A Câmara Municipal da Horta está a promover um workshop destinada às filarmónicas do concelho em parceria com a Orquestra de Música Ligeira da CMH, e que envolve cerca de uma centena de músicos.

Este workshop, "ministrado por dez formadores do continente, abrange áreas como: oboé, fagote, flauta, clarinete, saxofone, trompete, trompa, trombone, bombardino, tuba, percursão e maestros", diz nota informativa.

Esta é uma aposta na formação e na cultura da ilha por parte do município, numa ação que culminará com um concerto, no Teatro Faialense, no próximo sábado, dia 14 de abril, pelas 17 horas.

Trata-se, igualmente, da "primeira formação global para músicos de filarmónicas e representa um investimento de mais de dez mil euros", finaliza a mesma nota.