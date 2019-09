Autarquia congratula Bombeiros da Praia da Vitória pelos resultados no Mundial de Trauma 2019

Na ocasião, Tibério Dinis afirmou, citado em nota que “estes resultados têm uma importância fundamental, até porque são saudável e positivamente repetidos, o que significa que, todos os anos, os Bombeiros da Praia da Vitória conseguem estar entre os melhores da elite mundial na prestação de serviços em situações de trauma”,





No salão nobre dos Paços do Concelho, Tibério Dinis acompanhado pela vereadora Raquel Borges, receberam os Bombeiros da Praia da Vitória que participaram na fase final da competição mundial, tendo a Equipa B (composta por Leonel Raimundo e Hugo Sales) alcançado o 6.º lugar na Prova Complexa e o 6.º na geral; enquanto a Equipa A (composta por Bruno Espínola e Carlos Pacheco) alcançado o 1.º lugar na Prova Complexa e o 3.º lugar na geral (equipas treinadas por Fernando Leite), acompanhados pelo Comandante da Corporação, Alexandre Cunha, e pelo presidente da Direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, Luís Vasco Cunha.





Recorde-se que os Bombeiros da Praia da Vitória iniciaram a sua participação em competições desta índole em 2016, alcançando no ano de estreia o 4.º lugar da geral, no Brasil; em 2017 voltaram a garantir apuramento para a fase final do mundial e, na África do Sul, subiram ao 2.º lugar mais alto e no ano seguinte e na Roménia, sagraram-se Campeões do Mundo de Trauma.





Este ano, depois de terem vencido o Campeonato Nacional da modalidade, realizado na Praia da Vitória, foram a única Corporação a conseguir incluir duas equipas na fase final do Mundial, realizado em França, nos passados dias 14 e 15 de setembro.





Para o autarca da Praia da Vitória “tem sido uma sequência feliz, quer para a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória, como para todo o concelho, uma vez que demonstra o que é fundamental, ou seja, o campeonato do dia-a-dia da prestação de serviços de cuidados de emergência, de saúde e trauma às populações da Praia da Vitória. Este é que é o motivo principal que justifica o trabalho diário, 24 sobre 24 horas, para que tenhamos sempre uma extraordinária e excelente resposta dos nossos bombeiros às populações”.





“Os resultados nestes campeonatos são o espelho do trabalho diário e representam uma espécie de certificação da qualidade mundial dos nossos bombeiros, que têm estado sempre entre os melhores do mundo, nos quatro anos seguidos que levam de participação”, acrescentou.