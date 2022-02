Autarca descontente por conferência de Governo dos Açores sobre Espaço não ser em Santa Maria

Um comunicado da autarquia refere-se à carta dirigida ao presidente do executivo açoriano, de coligação PSD/CDS-PP/PPM, na qual a autarca socialista “ressalvou os investimentos avultados que, ao longo dos últimos 20 anos, se têm verificado na ilha, quer pelo Governo Regional, como por parte do Governo da República e da iniciativa privada”, demonstrando “desagrado com a realização da conferência na ilha de São Miguel”.

Bárbara Chaves alertou ainda que o município “não teve conhecimento prévio do evento, tendo recebido a informação/convite apenas na terça-feira”.

O Governo Regional revelou a 03 de novembro que a Secretaria da Cultura, da Ciência e da Transição Digital ia promover a Conferência Internacional sobre a Estratégia dos Açores para o Espaço, a 11 e 12 de novembro em Ponta Delgada.

A Lusa contactou hoje o Governo Regional sobre as críticas da autarca, mas não teve resposta até ao momento.

Para Bárbara Chaves, caso a opção tivesse sido realizar a conferência em Santa Maria, “seria uma ótima oportunidade para manter os marienses informados sobre este tão importante e promissor setor de desenvolvimento”.

Para além disso, “contribuiria para, em período de época baixa, trazer a Santa Maria um conjunto de participantes que possivelmente não conhecerão as potencialidades da ilha relativamente ao setor espacial”.

A autarquia diz ter “consciência de que, infelizmente, nada mais avançou relativamente ao programa de concurso do Porto Espacial de Santa Maria, relativamente à última reunião com o Governo dos Açores”.

Na carta dirigida ao Governo Regional, a autarca lamentou ainda que, no âmbito da “Divulgação e Educação Científica para o Espaço”, em desenvolvimento através da “Estratégia dos Açores para o Espaço”, a Escola Básica e Secundária de Santa Maria tenha sido excluída desse projeto-piloto de “Educação para a Ciência”.

Para a câmara, foi desmerecido “todo o trabalho que, ao longo dos anos, docentes e alunos desta escola têm desenvolvido em conjunto com entidades e empresas ligadas ao Espaço e que exercem atividade em Santa Maria”.

A autarca manifestou “total disponibilidade para acompanhar, colaborar e tudo fazer para que o projeto espacial em Santa Maria seja reforçado, efetivo e que contribua, de forma muito significativa, para o desenvolvimento da ilha e dos marienses”.

Na página da Internet dedicada à Conferência, explica-se que os Açores “estão a preparar a sua Estratégia para o Espaço (EAE), um documento fundamental que promove a visão, missão e objetivos para dinamizar o setor aeroespacial na região a médio e longo prazo”.

Acrescenta-se que “o principal objetivo da EAE é transformar os Açores num ‘hub’ transatlântico para as atividades aeroespaciais, identificando especificidades e capacidades das diferentes ilhas do arquipélago em áreas prioritárias a desenvolver e as alavancas para a sua implementação”.

O programa inclui 34 oradores nacionais, 17 europeus, três dos Estados Unidos da América, um do Canadá e um da África do Sul.

Está ainda prevista a presença do diretor para o Espaço da Comissão Europeia, Matthias Petschke, do presidente da ANACOM, João Cadete de Matos e dos eurodeputados Carlos Zorrinho e Maria da Graça Carvalho.

Em abril, o presidente do Governo dos Açores afirmou que o executivo ia “atualizar o projeto” para a construção do Porto Espacial de Santa Maria, que ficou sem adjudicação por exclusão dos dois concorrentes.

O governante falava à Lusa em Santa Maria, depois da assinatura de protocolos entre o Governo da República e a Agência Espacial Europeia.

O Governo da República aprovou em março de 2019 a criação da agência espacial portuguesa Portugal Space, com sede na ilha de Santa Maria.

Inicialmente estava previsto que o contrato para a instalação e funcionamento do Porto Espacial de Santa Maria fosse assinado em junho de 2019, para que os primeiros lançamentos de pequenos satélites ocorressem no verão de 2021.