Autarca da Lagoa recebe Governador do Distrito 115 Centro Sul e o líder da Área IV e da Fundação Internacional de Lions Clubes

De acordo com nota de imprensa, esta visita surgiu no âmbito das comemorações do 15º aniversário da Casa Lions, localizada na freguesia de Santa Cruz, um projeto que alberga cerca de 40 crianças, no centro de atividades livres, sob a gestão do Centro Social e Cultural da Atalhada.





Na ocasião, a autarca salientou, citada na mesma nota, que, “os Lions de Lagoa representam grandes parceiros, no desenvolvimento social, cultural e territorial no nosso concelho” e aproveitou para agradecer a presença de Pedro Crisóstomo e de José Carvalho Lopes.





Na ocasião, Cristina Calisto relembrou a importância do 'Fórum Novas Vozes pela Igualdade de Género', organizado pelo Lions Clube de Lagoa, no passado mês de janeiro, afirmando ter sido uma iniciativa “incluída no nosso programa de atividades do Plano de Igualdade e Cidadania, tendo sido a Lagoa o primeiro município dos Açores a ter este plano.”