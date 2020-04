Atividade física em casa vai ajudar hospitais açorianos

"A ideia é que a pessoa faça uma atividade física até duas horas durante o dia 25 de abril, sem um horário específico, porque há pessoas que trabalham e gostariam de participar. Assim, chegam a casa, fazem a atividade e partilham connosco", disse à Lusa Márcio Azevedo, promotor do evento.

A prova "Quilómetros pelos Açores" foi "inspirada" em iniciativas semelhantes que decorreram no continente e pretende que cada participante percorra a maior distância possível em casa, no máximo de duas horas, durante o dia 25 de abril.

"A pessoa pode fazer [qualquer atividade física] até duas horas, mas há pessoas que não têm essa capacidade, então fazem o que conseguem. Sejam criativos. É mexer-se por uma boa causa", afirma o organizador.

Caminhar, correr, nadar, remar, pedalar, percorrer as escadas do prédio, praticar zumba, são algumas das "ideias" assinaladas pelo organizador, que aponta que as atividades poderão ser feitas em qualquer "garagem, jardim, terraço, varanda ou sala".

As inscrições terão o valor que cada um entender dar, sendo que, no final, a receita vai reverter para o Hospital Divino Espírito Santo, em São Miguel, e para o Hospital de Santo Espírito, na ilha Terceira.

Após a inscrição, o participante irá receber um dorsal por e-mail e é convidado a enviar uma fotografia ou vídeo da sua atividade física para ser partilhada nas redes sociais do evento.

Além de ajudar os hospitais da região, o evento pretende "motivar" os cidadãos a fazer atividade física durante o período de confinamento domiciliário devido à pandemia.

"Já sou atleta há mais de 20 anos e há dias que não me apetece fazer os exercícios que costumo fazer. Este objetivo é outra coisa. Apesar de serem os mesmos exercícios, é diferente, é numa outra causa e envolvido com outros", assinala Márcio Azevedo, atleta e treinador do Clube Operário Desportivo e auxiliar técnico no Hospital Divino Espírito Santo.

As inscrições poderão ser realizadas em ppl.pt/covid19/acores e, apesar de a prova decorrer em 25 de abril, os donativos poderão ser realizados até 30 de abril.