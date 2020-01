Assistência aos eventos culturais na Praia da Vitória cresceu cerca de 50% em 2019

Com base no número de espetadores contabilizados em 2018 e em 2019, repartidos pelas sessões de cinema e espetáculos, o responsável municipal indica que houve um aumento em cerca de 50%.





“Enquanto em 2018 contabilizamos cerca de 15 mil espetadores, já em 2019 este número aumentou para cerca de 23 mil. Estes dados dão-nos a confiança e a motivação para continuarmos a trabalhar para consolidarmos uma oferta sociocultural cada vez mais alargada e diversificada”, diz Carlos Armando Costa, citado em nota de imprensa.







O vice-presidente revela-se satisfeito também pelo facto de, no ano transato, se terem registado 14 espetáculos com lotação esgotada: “Quando nos deparamos com a sala do Auditório do Ramo Grande cheia, é sinal de que a nossa oferta está a agradar a comunidade, com a possibilidade de atrair novos públicos”.





Carlos Armando Costa refere ainda que quer dar continuidade à constituição de uma agenda cultural apelativa para todas as idades e gostos durante todo o ano.





“É certo que o Outono Vivo é um festival que já se consolidou como um dos maiores eventos literários e culturais do país, trazendo grandes nomes da literatura, do teatro e da música à Praia da Vitória. Mas entendemos que a nossa aposta deve passar por contar, durante todo o ano, com vários espetáculos de diferentes géneros de modo a que possamos agradar a população, de um modo geral".





Pelo palco do Auditório do Ramo Grande passaram diversos espetáculos de dança, comédia, teatro, concertos e cinema.