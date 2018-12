As mais lidas

Além dos sete processos crime, a ASAE instaurou “27 processos de contraordenação destacando-se como principais infrações o incumprimento dos requisitos gerais e específicos de higiene, inconformidades relativas à implementação do HACCP [sigla em inglês de Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos], a falta de comunicação prévia, inconformidades de rotulagem dos géneros alimentícios, entre outras”.

No âmbito dessa operação, “foram instaurados sete processos crime por abate clandestino, resultando de atividades ilegais de abate de animais fora das instalações licenciadas para o efeito, suscetíveis de afetar a saúde dos consumidores, tendo sido detetada ainda a utilização, num dos casos, de marcador de tinta imprópria para consumo procurando imitar a marca legal sanitária”.

A operação de fiscalização, que decorreu em datas não divulgadas, teve âmbito nacional “para verificação das condições de higiene e segurança alimentar dos géneros alimentícios mais apreciados pelos consumidores na época do Natal”, refere a ASAE num comunicado hoje divulgado.

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) instaurou sete processos crime por abate clandestino de animais e suspendeu a atividade de seis operadores económicos, no âmbito de uma operação de fiscalização de Natal, anunciou este sábado aquela entidade.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok