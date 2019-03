As “Lendas da Maresia” são mote para as Festas da Praia 2019

Esta segunda-feira, em conferência de imprensa, Tibério Dinis, presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, acompanhado pelo vice-presidente da autarquia, Carlos Armando Costa, responsável também pela Cooperativa Praia Cultural, entidade que gere a produção da festa e por Madalena Pereira, Diretora Artística, apresentou o tema, o cartaz e o orçamento das Festas da Praia para este ano.





Tibério Dinis começou por dizer, citado em nota de imprensa, que “as Festas da Praia orgulham-se de, antes de anunciar o que quer que seja, apresentar os números de cada vertente orçamental e, uma vez mais, com toda a transparência, as Festas estão aqui a justificar o trabalho que já está em curso”, anunciando que manterá o modelo organizativo estreado em 2018, uma vez que a “avaliação que se fez das mudanças organizativas introduzidas apresentaram resultados do ponto de vista orçamental”.





O autarca explicou que “implementámos um novo modelo organizativo das festas que passou pela concessão de algumas zonas das festividades a privados. Assim transmitimos parte significativa dos riscos para os privados e libertámos verbas para introduzir novas apostas nas festas”, prosseguiu Tibério Dinis, salientando o facto de “o contributo público manter-se em 237 mil euros”.





Desta forma, com um valor de receita e despesa de 462 mil euros, o município, através da Cooperativa Praia Cultural, investirá 155 mil euros em desfiles, palcos, animação de rua, touradas à corda e procissões; 82 mil euros na direção artística das festividades, ou seja, nos cortejos de abertura e infantil e na organização da marcha oficial; sobram 90 mil euros para espetáculos; 120 mil euros para a Feira de Gastronomia do Atlântico e 15 mil euros de apoio à organização da Tourada de Praça das Festas da Praia.





Em termos de receitas a Câmara Municipal comparticipa as despesas em 237 mil euros, prevendo 132 mil euros de receitas publicitárias, apoios e patrocínios e 93 mil euros das rendas dos alugueres dos diferentes espaços a concessionar aos privados.





Segundo explicou Tibério Dinis da concessão a privados de organizações integrantes do programa das Festas, como a Dream Zone ou a organização da Tourada de Praça, “há uma previsão de se gastar menos 10 mil euros no espaço dos concertos, assim como menos 5 mil euros na tourada de praça. Estes 15 mil euros serão reinvestidos na direção artística (13 mil euros) e em palcos e animação de rua (2 mil euros)”.





No que diz respeito ao tema e ao cartaz das Festas Praia 2019, Madalena Pereira, Diretora Artística das festividades, revelou a junção de várias gerações para chegar às “Lendas da Maresia”.





Na mesma nota, Madalena Pereira explica que o cartaz “foi elaborado por dois jovens de 17 anos, naturais da Praia da Vitória, João Pedro Costa e Pedro Lopes, e resulta das minhas ligações familiares e afetivas ao mar e às suas lendas e resultou de uma conversa com Francisco Ferreira, um conhecidíssimo praiense, que me emprestou um livro intitulado ‘As Lendas do Imaginário Açoriano’ que serviu de inspiração”.





Juntando “gente sábia, com gente jovem que assegurará o futuro da Praia da Vitória, vamos ter um cortejo de abertura com quatro carros alegóricos e 37 figurantes, sendo que o primeiro carro tem que ver com as portas do mar da Praia (onde se recorda que o mar é porta de saída - e aí lembramos a nossa emigração - e porta de entrada - por onde recebemos todos os que nos visitam), e os restantes carros terão uma vertente mais imaginária”, revelou.









Por outro lado, Carlos Armando Costa, vice-presidente da autarquia, salientou que, “dentro de um mês e pouco, serão avançadas novidades ao nível do cartaz musical das festas”, mas foi já adiantando que, na Feira de Gastronomia, “haverá mudanças ao nível das charcutarias e doçarias” e que já estão confirmadas quatro renovações ao nível dos participantes deste certame.





Quanto ao cartel da Tourada de Praça das Festas da Praia, organização novamente concessionada à Tertúlia Tauromáquica Praiense em parceria com o Grupo de Forcados Amadores do Ramo Grande, o mesmo será apresentado ainda esta segunda-feira ao início da noite.