“As Aventuras de João Rezingão” lançado na Povoação

“As Aventuras de João Rezingão” é o nome do livro para crianças escrito por Ana Paula Leite, e recentemente apresentado no Auditório Municipal da Povoação por Susana Rodrigues.

O presidente da autarquia da Povoação, Pedro Melo, felicitou a autora do livro “pela iniciativa mas sobretudo pela coragem em se aventurar no mundo da escrita e ainda para mais na escrita infantil, que como todos temos consciência assume uma importância cada vez mais preponderante nos tempos que correm, para as nossas crianças que hoje têm ao seu alcance inúmeras formas de ocupar o tempo, com as novas tecnologias, muitas vezes em detrimento dos hábitos de leitura, tão necessários para o seu desenvolvimento, disse citado em nota.





Pedro Melo reconheceu, igualmente, o arrojo da “editora Letras Lavadas, na pessoa do seu Diretor Editorial, Luís Almeida, que prontamente concretizou a aposta neste projeto que agora surge pelas mãos de uma povoacense, facto que muito nos orgulha, valorizando, desta feita, mais um dos talentos que, felizmente, vão surgindo, cada vez mais, no nosso concelho”, explicou.





O livro “As Aventuras de João Rezingão” possui ilustrações de Sandra Serra e conta a história de um menino que está, quase sempre, zangado mas que, depois de se meter numa aventura, vai perceber que ter família e ser feliz são as coisas mais importantes da vida. A brincar com palavras que rimam, a obra leva as crianças pelo mundo da fantasia, esbarrando, volta e meia, com o mundo real.

No âmbito da comemoração do Dia Mundial do Livro Infantil foi promovida uma leitura da obra "As Aventuras de João Rezingão" pela própria autora, Ana Paula Leite, para o público pré-escolar do projeto Novas Rotas da EBI de Capelas.